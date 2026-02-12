Tiroteo en una escuela de Tailandia deja dos estudiantes heridos

El Ministerio de Salud Pública informó que la mujer recibió impactos de bala en el pecho y el torso, mientras que la menor presentó una herida en el abdomen.

La Policía de Tailandia arrestó este miércoles a un hombre señalado como responsable de un ataque armado en una escuela del sur del país, donde mantuvo retenidos a docentes y estudiantes. El saldo preliminar es de al menos tres personas lesionadas: una mujer y dos adolescentes.

De acuerdo con el Departamento de Relaciones Públicas de la Policía provincial, el agresor ingresó alrededor de las 16:45 horas locales (09:45 GMT) al plantel Patong Prathan Kiriwat, ubicado en la ciudad de Hat Yai, provincia de Songkhla. En el lugar efectuó entre dos y tres ráfagas de disparos antes de privar de la libertad a varias personas dentro de la institución.

Tras un operativo que se prolongó entre una y dos horas, las autoridades lograron detener al sospechoso. La corporación informó en Facebook que la situación estaba “bajo control” y que los rehenes se encontraban a salvo, aunque no precisó cuántos fueron retenidos ni ofreció detalles sobre su estado de salud.

Más tarde, el Ministerio de Salud Pública confirmó que una mujer y dos alumnas resultaron heridas durante el ataque. Una de ellas, de 14 años, recibió un disparo en el abdomen, mientras que la mujer fue impactada en el pecho y el torso; ambas fueron sometidas a cirugía. La tercera afectada sufrió una lesión en el tobillo al caer cuando intentaba ponerse a salvo.

Aunque las autoridades no han revelado la identidad de las víctimas, la televisora pública Thai PBS reportó que la mujer herida sería la directora del plantel y que todas las lesionadas son mujeres, incluidas dos menores de 14 años, información que aún no ha sido confirmada oficialmente.

El mismo medio indicó que el presunto atacante también fue hospitalizado tras resultar herido durante su captura. El gobernador de Songkhla, Ratsasart Chidchu, y la Policía local señalaron que el detenido no cuenta con antecedentes penales. Según versiones difundidas por la prensa pública, antes de ingresar a la escuela habría agredido con un cuchillo a un agente, despojándolo de su arma de fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido el móvil del ataque, aunque reportes preliminares apuntan a posibles motivos personales.