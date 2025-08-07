Tiroteo en un fuerte militar en Georgia, EUA deja varias víctimas

El Ejército de Estados Unidos reportó un tiroteo en el Fort Stewart, además declaró el cierre de las instalaciones mientras busca al tirador

El Ejército de Estados Unidos reportó este miércoles varias "víctimas" en un tiroteo que permanecía activo en el Fort Stewart, en Georgia, estado del sur del país, aunque no aclaró si son muertos o heridos, además de declarar un cierre de las instalaciones militares mientras busca al tirador.

El sitio cerró a las 11:04 horas por la presencia del tirador activo en el área del Equipo de Combate de la Segunda Brigada Blindada, reportó el equipo de Fort Stewart Hunter Army Airfield en su cuenta de Facebook.

"Víctimas se han reportado y la situación es persistente", indicó el organismo, que está al suroeste de la ciudad de Savannah, donde alberga a cerca de 10,000 personas entre miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, aseguró que está "en contacto cercano con los agentes de seguridad en el terreno", donde llamó una "tragedia" a lo ocurrido.

"Mantenemos en nuestros corazones y oraciones a las víctimas, sus familias, y a todos aquellos que responden el llamado a servir", expuso el mandatario estatal en X.

La Tercera División de Infantería, que tiene su sede en Fort Stewart, también reportó el cierre de las instalaciones, que incluyen un campo aéreo.

La oficina del FBI en Atlanta y Savannah confirmó que "tiene conocimiento del incidente en Fort Stewart y está coordinando con la División de Investigación Criminal del Ejército para cualquier asistencia que puedan requerir".

Las autoridades no han aclarado aún el motivo del tiroteo, la identidad del responsable ni la condición de las víctimas.