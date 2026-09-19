Tiroteo en secundaria de Filipinas deja 3 muertos y 6 heridos

Entre las víctimas mortales figuran, además del presunto autor, un adolescente de 14 años y una niña cuya edad se desconoce por el momento.

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Un tiroteo este viernes en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la provincia filipina de Cotabato del Sur, se saldó con tres fallecidos y seis heridos, entre ellos el presunto agresor, un alumno de 14 años que se suicidó tras disparar a sus compañeros, según informaron las autoridades.

Así lo afirmó el gobernador de la provincia, Reynaldo Tamayo Jr, en un comunicado compartido en redes sociales. El Departamento de Bienestar Social y Desarrollo (DSWD) del país, que había informado previamente de seis fallecidos y 17 heridos, mientras la situación aún se estaba desarrollando, corrigió más tarde el comunicado.

El suceso ocurrió alrededor de la 13.30 hora local, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada en la que se afirmaba que se habían oído disparos en la zona.

Entre las víctimas mortales figuran, además del presunto autor, un adolescente de 14 años y una niña cuya edad se desconoce por el momento. Además, de los seis heridos, varios sufrieron heridas leves, mientras otros permanecen en observación en hospitales de la provincia.

"La Policía identificó al autor de los hechos como un alumno de noveno grado que se disparó en la cabeza tras disparar contra cuatro de sus compañeros", dijo el gobernador en una entrevista.

Según las primeras pesquisas, explicó el gobernador, el sospechoso de 14 años había enviado desde mediados de agosto mensajes casi a diario a un amigo anunciándole que al día siguiente dispararía en la escuela.

Al revisar los mensajes, dijo Tamayo, se comprobó que el sospechoso participaba, según su amigo, en una plataforma llamada 'True Crime Community', supuestamente dedicada a adoctrinar a jóvenes para perpetrar tiroteos.

Las clases han quedado suspendidas en el centro, así como en otros municipios vecinos, hasta nuevo aviso, mientras el gobernador y el resto de autoridades y organismos tratan de tomar medidas ante lo sucedido.