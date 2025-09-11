Tiroteo en preparatoria deja tres adolescentes heridos en Denver

Por: EFE 10 Septiembre 2025, 15:10 Compartir

La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que hay al menos dos estudiantes heridos de la preparatoria Evergreen High School

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al menos tres adolescentes quedaron heridos este miércoles tras un tiroteo en una preparatoria en la zona metropolitana de Denver, la capital de Colorado (EUA), incluyendo dos estudiantes, mientras las autoridades estadounidenses aún no reportan si el atacante está detenido ni cuántos tiradores eran. La Oficina del Alguacil del Condado de Jefferson confirmó que hay al menos dos estudiantes heridos de la preparatoria Evergreen High School, que está a menos de 50 kilómetros al suroeste de Denver, donde el Hospital St. Anthony's informó a los medios locales de un tercer adolescente herido, del que no reveló detalles. Las autoridades reportaron la alerta del tiroteo cerca de las 12:40 hora local y pidieron no ir al lugar por el peligro, pese a que todavía no está claro el motivo de la balacera.