Tiroteo en pista de hockey deja dos muertos y cuatro heridos

Al menos dos personas murieron y cuatro más fueron hospitalizadas tras un tiroteo en un pabellón de hockey sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, en EUA. El ataque ocurrió durante un partido entre dos equipos de escuela secundaria, lo que provocó movilización policial y la evacuación de asistentes.

¿Qué ocurrió durante el tiroteo en la arena de hockey?

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentra una menor de edad. El hecho ocurrió dentro del pabellón deportivo cubierto Dennis M. Lynch Arena, donde estaba programado un encuentro entre los colegios Coventry y Blackstone Valley a las 14:00 horas.

Según información oficial, el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida. Las autoridades indicaron que no buscan a más sospechosos relacionados con el ataque.

Las primeras investigaciones apuntan a que el incidente tendría una posible naturaleza doméstica, ya que el agresor aparentemente habría dirigido los disparos contra integrantes de su propia familia. Sin embargo, el caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.

¿Qué acciones implementaron las autoridades tras el ataque?

Corporaciones policiales locales y estatales desplegaron un operativo para asegurar la zona y atender a los heridos. Además, agentes federales especializados en control de armas acudieron al lugar para colaborar con las investigaciones.

Las autoridades pidieron a la población evitar el área mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Paramédicos trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos, aunque no se ha detallado su estado de salud.

Testigos del hecho señalaron que varios asistentes huyeron del recinto tras escuchar detonaciones. Personas cercanas al lugar ingresaron a negocios de la zona para resguardarse mientras solicitaban ayuda a los servicios de emergencia.

¿Qué se sabe sobre los estudiantes presentes en el evento?

Autoridades educativas informaron que tras el incidente se implementaron protocolos de seguridad para resguardar a estudiantes y personal escolar. Se reportó que los jóvenes fueron asegurados en diferentes espacios mientras se confirmaba su situación.

Directivos escolares comunicaron a las familias que la información seguía en proceso de verificación y que mantenían coordinación con el personal del evento y cuerpos de seguridad para localizar a todos los asistentes.

Las autoridades educativas señalaron que emitirán actualizaciones conforme se confirme el estado y ubicación de los estudiantes involucrados en el encuentro deportivo.

¿Cuál es el contexto de la violencia con armas de fuego en EUA?

El incidente se suma a otros hechos registrados recientemente en el país. Datos recopilados por organizaciones que monitorean la violencia armada señalan que durante el último año se registraron 14,651 muertes relacionadas con armas de fuego, cifra que representa una reducción respecto al año previo, cuando se reportaron cerca de 17,000 casos.

Las estadísticas incluyen homicidios, disparos accidentales y muertes consideradas legalmente justificadas. No se contabilizan suicidios, que representan más de la mitad de los fallecimientos vinculados a armas de fuego.

El ataque en Pawtucket ocurrió semanas después de otro tiroteo registrado en un edificio universitario en Providence, donde murieron dos personas y nueve resultaron heridas.

Autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la cronología del ataque en la arena deportiva, el vínculo del agresor con las víctimas y los factores que detonaron el suceso.