Tiroteo en Pensilvania deja nueve muertos, incluido el sospechoso

Un tiroteo registrado la noche del viernes en Erie, Pensilvania, Estados Unidos, dejó un saldo de nueve personas fallecidas, entre ellas el presunto responsable

Un tiroteo registrado la noche del viernes en Erie, Pensilvania, Estados Unidos, dejó un saldo de nueve personas fallecidas, entre ellas el presunto responsable de los disparos, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades locales.

Elementos de la Policía acudieron al lugar después de recibir un reporte sobre detonaciones de arma de fuego. Al llegar, localizaron al sospechoso atrincherado en una vivienda e intentaron persuadirlo para que se entregara.

Policía confirma la muerte del presunto atacante

El jefe del Departamento de Policía de Erie, Rick Lorah, confirmó que el individuo señalado como responsable del tiroteo murió después de dispararse a sí mismo.

El funcionario también indicó que, según la información disponible en ese momento, no existía una amenaza para la población.

Tras los hechos, Lorah expresó sus condolencias y reconoció el impacto que el incidente tuvo en los agentes que atendieron la emergencia.

El jefe policial describió el episodio como uno de los momentos más difíciles que han enfrentado los elementos e investigadores de su departamento.

Asimismo, señaló que la pérdida de vidas humanas es devastadora y que las circunstancias del caso generan una profunda preocupación.

Hasta el momento, la información proporcionada no detalla las identidades de las víctimas ni las posibles causas que originaron el ataque.