Tiroteo en Montana deja varios muertos, incluidos niños

Un tiroteo dentro de una vivienda en Billings, Montana, dejó varios adultos y menores muertos. El presunto agresor se suicidó tras incendiar la casa

Un tiroteo registrado en una vivienda de Billings, Montana, dejó varias personas muertas, entre ellas niños, en un hecho que las autoridades investigan como una posible disputa familiar.

El incidente ocurrió durante la tarde del domingo y posteriormente la vivienda fue incendiada. El presunto agresor murió después de realizarse un disparo autoinfligido tras prender fuego al inmueble.

Autoridades confirman víctimas adultas y menores

El sheriff interino del condado de Yellowstone, Kent O’Donnell, informó que entre las víctimas hay “varios adultos y varios menores”.

Aunque las personas fallecidas ya fueron identificadas, las autoridades decidieron no revelar por ahora el número exacto de víctimas, sus nombres ni sus edades.

La decisión responde a que la investigación permanece abierta y todavía se realizan labores para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Después del tiroteo, la vivienda fue incendiada, lo que obligó a los equipos de emergencia a intervenir para controlar el fuego.

O’Donnell explicó que tanto el incendio como el agua utilizada para extinguirlo han dificultado el procesamiento de la escena y la recuperación de posibles evidencias.

Por esta razón, las autoridades pidieron paciencia mientras continúan las investigaciones para determinar con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda.

Investigan posible disputa familiar

Las autoridades locales describieron el hecho como relacionado con una disputa familiar; sin embargo, hasta el momento no se ha esclarecido el motivo específico que habría provocado el tiroteo.

El presunto responsable murió en el lugar después de dispararse a sí mismo tras provocar el incendio.

El caso vuelve a poner de relieve la problemática de los tiroteos masivos en Estados Unidos. De acuerdo con el registro de Gun Violence Archive, en lo que va del año se han contabilizado 314 tiroteos masivos en el país.

Mientras las autoridades continúan procesando la escena del crimen en Billings, se mantiene pendiente la divulgación oficial del número de víctimas y otros detalles sobre el ataque.