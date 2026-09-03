Tiroteo en Minneapolis deja un muerto y seis heridos

Dos policías están entre los heridos tras el ataque registrado en un edificio de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis

Este miércoles se registró un tiroteo en un edificio de apartamentos en el centro de Minneapolis, en donde al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas.

Tras el ataque, el Departamento de Policía de Minneapolis informó que dos agentes se encontraban entre los heridos, de quienes, de momento, no se ha compartido información adicional.

Asimismo, advirtió al público que se mantuviera alejado de la zona.

A través de un video publicado en redes sociales se muestra a policías apuntando hacia lo más alto de un edificio de apartamentos cerca del Centro de Convenciones de Minneapolis.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, señaló en una publicación en redes sociales que funcionarios estatales están en el lugar ayudando a la policía.

Paralelamente, el director del FBI, Kash Patel, publicó en su cuenta de X que la agencia “ofrecerá todos y cada uno de los recursos necesarios para ayudar a las autoridades locales”.