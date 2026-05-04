Tiroteo en lago de Oklahoma deja al menos 10 heridos

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos, mientras que las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias

Al menos 10 personas fueron trasladadas a hospitales luego de un tiroteo registrado durante una reunión de jóvenes en un lago cercano a Oklahoma City, en un hecho que movilizó a cuerpos de emergencia y mantiene abierta una investigación.

Reportes de disparos desatan movilización

De acuerdo con autoridades, el ataque ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 21:00 horas, en las inmediaciones del lago Arcadia, ubicado en el suburbio de Edmond, a unos 21 kilómetros al norte de Oklahoma City.

La policía recibió múltiples llamadas al 911 alertando sobre detonaciones de arma de fuego en un punto donde se desarrollaba una reunión con presencia de varios jóvenes.

“Estamos como por toda el área metropolitana hablando con víctimas y testigos”, informó la portavoz de la policía de Edmond, Emily Ward.

Víctimas en distintas condiciones

Las autoridades confirmaron que al menos 10 personas fueron hospitalizadas, aunque no se descarta que la cifra pueda aumentar, ya que algunas víctimas habrían acudido por sus propios medios a recibir atención médica.

Según los primeros reportes, los heridos se encuentran en diversas condiciones, sin que hasta el momento se haya precisado el estado exacto de cada uno.

La escena fue descrita como caótica, debido a la dispersión de los asistentes tras las detonaciones, lo que complicó la atención inmediata y el conteo de afectados.

Sin detenidos y con investigación en curso

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas por estos hechos, mientras que las autoridades continúan recabando testimonios y evidencias para esclarecer lo ocurrido.

La policía indicó que, por ahora, no existe una amenaza activa para la población, aunque el caso sigue bajo investigación.

Un sitio recreativo convertido en escena de violencia

El lago Arcadia es un embalse artificial utilizado para el control de inundaciones y también funciona como un popular punto recreativo en la zona, donde habitantes suelen acudir a pescar, pasear en bote, acampar o realizar convivencias.

Ubicado en Edmond, una ciudad de aproximadamente 100 mil habitantes dentro del área metropolitana de Oklahoma City, el lugar suele concentrar a familias y grupos de jóvenes, especialmente durante fines de semana.

El tiroteo ocurrió en el contexto de una reunión juvenil, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad en este tipo de espacios públicos.

Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para determinar cómo se originó el ataque y quiénes son los responsables.