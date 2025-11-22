Tiroteo en Florida deja un policía muerto y otro herido

El incidente tuvo lugar en el condado de Indian River cuando tres policías entraron a la casa y el tirador "sacó un arma y comenzó a disparar

Un policía murió y otro resultó herido este viernes en medio de un tiroteo en una vivienda del sur de Florida, después de que varios agentes acudieran a entregar una notificación de desalojo y el agresor, que también fue herido y se encuentra en condición crítica, disparara contra ellos, informó la Policía local.

El incidente tuvo lugar en el condado de Indian River cuando tres policías entraron a la casa y el tirador "sacó un arma y comenzó a disparar indiscriminadamente" contra ellos, indicó en una declaración a los medios un portavoz de la oficina del alguacil del condado.

El vocero agregó que uno de los policías, que llevaba veinticinco años en la institución, fue alcanzado y "murió en acto de servicio". Otro agente recibió un impacto de bala en el hombro y se encuentra en estado crítico, mientras que el tercer agente no sufrió heridas.

El tirador "se encuentra actualmente en cirugía en estado crítico", añadió el portavoz.

El agresor es el hijo de la propietaria de la casa, que había llamado a la Policía para que desalojaran a su descendiente de la vivienda.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, afirmó -durante una conferencia de prensa- que la Policía estaba trabajando con los alguaciles y las autoridades locales para esclarecer los hechos.

En otra rueda de prensa, que al igual que la de DeSantis no estaba relacionada con el tiroteo, el Fiscal General de Florida, James Uthmeier, pidió guardar un minuto de silencio por el agente fallecido.

Este incidente se registra dos semanas después de que otro oficial de Policía de Florida, perteneciente al condado de Miami-Dade, muriera por un disparo durante un altercado con un individuo mientras atendía un accidente de tráfico vehicular.