Tiroteo en fiesta de cumpleaños en Kentucky deja 5 muertos

Un tiroteo la pasada madrugada en una casa ubicada en Florence (Kentucky, EUA) dejó 5 víctimas mortales, incluido el tirador, así como otros tres heridos, informó el Departamento de Policía de la ciudad.

Las autoridades recibieron la alerta en torno a las 3 de la madrugada hora local (7:00 GMT) y se movilizaron hasta un domicilio donde se celebraba la fiesta de cumpleaños de un joven de 21 años junto a su familia.

Al parecer, el sospechoso, de 21 años, conocía a los asistentes a la fiesta, pero no había sido invitado, según la Policía de Florence.

