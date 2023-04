Tiroteo en fiesta de cumpleaños deja 4 muertos en Alabama

Al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un adolescente en Dadeville, Alabama (Estados Unidos), el sábado por la noche.

La Agencia de Cumplimiento de la Ley de Alabama (ALEA) informó a través de un comunicado que el tiroteo ocurrió alrededor de las 22.34 del sábado en el estudio de baile Mahogany Masterpiece en Dadeville, una pequeña ciudad en el condado de Tallapoosa.

En un breve texto en el que no se menciona nada sobre el autor o autores de los disparos, la ALEA confirmó 4 muertos y 'varios heridos'.

En una rueda de prensa ofrecida esta mañana, en la que no se admitieron preguntas, el portavoz de la ALEA, Jeremy Burkett, afirmó que la investigación 'va a ser un proceso largo y complicado'.

El portavoz hizo un llamamiento a que 'cualquier persona que tenga pistas' sobre lo sucedido llame a la línea de información sobre delitos.

Según los periodistas que acompañan este fin de semana al presidente Joe Biden, el mandatario ha sido informado sobre el tiroteo y él y la Casa Blanca están monitoreando la situación y 'han estado en contacto con agentes del orden público y funcionarios locales para ofrecer apoyo'.

Medios locales citados por el portal BNO News detallan que unas 20 personas habrían sido heridas por disparos y cinco habrían muerto, una cifra que no han confirmado las autoridades.

BNO News también cita el testimonio de algunos testigos que aseguran que el número total de víctimas es mayor y que al menos 'seis adolescentes' podrían haber fallecido.

A través de un mensaje en la red social twitter, la gobernadora republicana de Alabama, Kay Ivey, lamentó lo sucedido y explicó que está a la espera de más información.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.