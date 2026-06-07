Tiroteo en festival de Ohio termina con múltiples víctimas

La policía de Toledo informó que mantendrá el resguardo perimetral de la zona y prometió liberar más información conforme avancen las investigaciones

Un festival vecinal en la ciudad de Toledo se convirtió en el escenario de una nueva tragedia armada en Estados Unidos, luego de que un tiroteo dejara un saldo de "múltiples víctimas", según informaron las autoridades policiales locales. Hasta el momento, no se ha precisado el número exacto de afectados, su estado de salud, ni la identidad de los responsables.

El ataque se registró a las 17:37 hora local en las inmediaciones del tradicional Old West End Festival. De acuerdo con los reportes oficiales del Departamento de Policía de Toledo emitidos a través de sus redes sociales, las detonaciones ocurrieron en la intersección de las avenidas Delaware y Glenwood, zona a la que arribaron los primeros respondientes y donde "descubrieron a múltiples víctimas de bala".

Tras el ataque, elementos de seguridad desplegaron un fuerte operativo táctico en el sector. "Los agentes están buscando activamente al sospechoso o los sospechosos involucrados", detalló la corporación en su comunicado.

Aviso a la población: "Se pide a residentes y visitantes que eviten el área y esperen una significativa presencia de la policía mientras los oficiales continúan con la búsqueda para determinar las circunstancias alrededor del incidente", exhortó el organismo de seguridad.

Momentos de terror captados en video

La desesperación de los asistentes quedó registrada en diversos videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales. Las imágenes muestran los momentos de pánico en los que decenas de personas corren para alejarse de los puestos de comida y áreas de venta, mientras que otros eligen tirarse al suelo o esconderse detrás de los vehículos estacionados para protegerse de las ráfagas de disparos.

Este nuevo hecho de violencia se suma a la severa crisis de seguridad pública que atraviesa el país norteamericano. En lo que va del año, Estados Unidos ha registrado 170 tiroteos masivos —definidos como aquellos incidentes en los que resultan heridas o muertas cuatro o más personas, sin contar al agresor—, según los datos recopilados por la organización civil Gun Violence Archive.

La policía de Toledo informó que mantendrá el resguardo perimetral de la zona del festival y prometió liberar información adicional conforme avancen las investigaciones y se logre la identificación de los afectados.