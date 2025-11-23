Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Internacional

Tiroteo en evento navideño deja cuatro heridos en Estados Unidos

Por: Diana Leyva

22 Noviembre 2025, 14:31

Compartir

Un presunto enfrentamiento entre pandillas provocó que los asistentes del encendido de un árbol de Navidad en Carolina del Norte huyeran para resguardarse

Autoridades del Estado de Carolina del Norte informaron que dos jóvenes perpetraron un ataque armado en el que al menos cuatro personas resultaron heridas durante el encendido de un árbol de Navidad en el condado de Concord. 

De acuerdo con diversas fuentes, ambos agresores pertenecen a pandillas rivales, lo que provocó que su enfrentamiento dejará a cuatro personas lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

Ambos fueron identificados como Nasir Ahmad Bostic, de 18 años y Keyvyonn Rayshaund Bostic de 17 años.

Al momento que se escucharon las detonaciones de arma de fuego, las personas comenzaron a correr por el estacionamiento del lugar, con el objetivo de intentar huir de la agresión.

El jefe de la policía del condado aseguró que los miembros de su comunidad mostraron su generosidad al apoyarse durante este hecho.

G6X3ok4WEAA0aWr.jpg

Comentarios