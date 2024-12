Tiroteo en escuela deja dos niños heridos y un muerto

Un trágico tiroteo ocurrió en una escuela privada en el condado de Butte, California, dejando un saldo de un muerto y dos niños heridos de gravedad.

Según las autoridades, el tiroteo ocurrió poco después de la 1 p.m. en la escuela Adventista del Séptimo Día, ubicada a unas 65 millas al norte de Sacramento, California, EU.

Los dos niños heridos, identificados como Elias y Roman, de 5 y 6 años, respectivamente, se encuentran en "estado extremadamente crítico" después de recibir los disparos. Fueron trasladados vía aérea a un centro de traumatología en el área de Sacramento.

El alguacil del condado de Butte, Kory Honea, identificó al sospechoso del tiroteo como Glenn Litton, los funcionarios lo describieron como un hombre sin hogar con una larga lista de antecedentes.

Sus antecedentes penales incluyen robo, fraude y falsificación desde los años 90 y principios de los 2000. Las autoridades dijeron que tenía claros problemas de salud mental desde los 16 años.

Las autoridades están investigando las circunstancias del tiroteo y no han revelado si se trata de un crimen de odio o parte de un plan más grande.

BCSO is on scene of an active incident involving a shooting at Feather River School of Seventh-Day Adventists in Palermo. Students are being taken to the Oroville Church of the Nazarene, located at 2238 Monte Vista Avenue, Oroville. pic.twitter.com/01cJ2K1FS7