Tiroteo en escuela deja dos heridos en Francia, incluido director

Subió al segundo piso y disparó en dos ocasiones más: primero contra el suelo, frente a otro docente, y después dentro de un salón de clases

Un estudiante de 14 años fue detenido en Francia, sospechoso de disparar contra el director de su escuela y un profesor, a quienes hirió con una escopeta que presuntamente ocultó en un estuche de guitarra, informaron autoridades.

El ataque ocurrió el lunes en la secundaria Joseph Lakanal, ubicada en Aubagne, a unos 15 kilómetros al este de Marsella.

Según la Fiscalía de Marsella, el adolescente abrió fuego en distintos puntos del plantel antes de ser desarmado por un integrante del personal escolar. El director y el profesor recibieron impactos de perdigones en las piernas y fueron trasladados a un hospital con lesiones que no ponían en peligro sus vidas.

El fiscal Nicolas Bessone informó que el alumno realizó uno o dos disparos en el primer piso, donde alcanzó al director y al profesor.

Posteriormente, subió al segundo piso y disparó en dos ocasiones más: primero contra el suelo, frente a otro docente, y después dentro de un salón de clases, donde impactó una pizarra.

En este último incidente, los disparos no alcanzaron a profesores ni estudiantes, aunque los presentes quedaron “muy conmocionados”, según las autoridades.

El adolescente fue interceptado en una escalera por un trabajador de la escuela, cuya intervención fue reconocida por la fiscal adjunta de Marsella, Audrey Jouaneton, quien destacó su “extremo coraje”.

Investigan motivos del ataque tras herir a autoridades educativas

Autoridades señalaron que todavía no se han determinado las razones que llevaron al estudiante a disparar.

"Todavía no tenemos pruebas suficientemente precisas para decir que quería atacar al personal docente —a este director y al profesor—, pero en cualquier caso fueron alcanzados por los disparos", declaró Jouaneton.

La Fiscalía tampoco encontró indicios de que el tiroteo estuviera relacionado con las protestas estudiantiles que han exigido mayores recursos para las escuelas francesas durante las últimas semanas.

Tras el ataque, se ofreció atención psicológica a los alumnos del plantel.

La violencia armada en centros educativos es inusual en Francia, aunque el país ha registrado otros episodios graves.

En 2017, un estudiante de 16 años abrió fuego en una secundaria del sur francés con un rifle, pistolas y una pequeña granada, e hirió a tres alumnos y al director.

En 2025 también se registraron ataques con armas blancas en escuelas: un trabajador de una secundaria murió tras ser apuñalado por un estudiante durante una revisión de mochilas, mientras que otro adolescente de 15 años mató a un compañero e hirió a otros tres en un plantel del oeste del país.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, condenó el ataque y afirmó en la red social X que el hecho vuelve a poner de relieve el problema de la violencia en la sociedad francesa.