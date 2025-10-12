Tiroteo en escuela de Mississippi deja dos muertos

La policía de este pequeño pueblo investiga un tiroteo ocurrido durante una fiesta escolar que dejó dos personas muertas

El incidente sucedió en el campus de la escuela este viernes por la noche, informó el jefe de policía de Heidelberg, Cornell White, a The Associated Press.

White no proporcionó detalles sobre la identidad de las víctimas ni si eran estudiantes, y confirmó que un sospechoso aún se encuentra prófugo.

La policía del condado Jasper indicó que buscan a un hombre de 18 años para ser interrogado en relación con los hechos, y pidió que cualquier persona con información se comunique con las autoridades.

El tiroteo ocurrió durante un partido de fútbol americano de los Heidelberg Oilers, aunque no se ha precisado el momento exacto ni la cercanía del suceso al estadio. La policía continúa investigando y podría divulgar más información en los próximos días.

Heidelberg es un pueblo de aproximadamente 640 habitantes, ubicado a unos 137 kilómetros al sureste de Jackson, la capital del estado.