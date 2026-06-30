Tiroteo en el norte de Alemania provoca al menos cinco muertos

De acuerdo con la cadena de televisión privada NTV, el tiroteo se produjo en un albergue de menores y el presunto agresor ha sido detenido.

Un tiroteo en la ciudad de Stade, en el norte de Alemania, provocó este lunes al menos cinco muertos, según informaron varios medios alemanes, entre ellos la cadena pública regional NDR, según la cual el autor de los disparos ya fue detenido.

"En estos momentos se está desarrollando en la calle Dankerstrasse de Stade un gran operativo policial. Os pedimos abandonar y evitar la zona por vuestra propia seguridad y seguir las instrucciones de las fuerzas del orden que se hallan in situ", informó la Policía local.

Agregó que se proporcionarán nuevas informaciones cuando haya novedades y pidió a la población no difundir rumores ni informaciones que no sean oficiales.

De acuerdo con la cadena de televisión privada NTV, el tiroteo se produjo en un albergue de menores y el presunto agresor ha sido detenido.

Según informaciones públicamente accesibles en internet, en la calle Dankerstrasse existe un refugio para mujeres embarazadas, madres con hijos pequeños y niños menores de seis años.