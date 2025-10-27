Tiroteo en deja un muerto y seis heridos en Pensilvania

Esto sucedió durante una celebración en la Universidad Lincoln, entre las carpas y mesas instaladas para convivir después de un partido de futbol americano

Un tiroteo registrado durante los festejos al aire libre en la Universidad Lincoln de Pensilvania la noche del sábado dejó un muerto y seis heridos.

Los hechos ocurrieron mientras estudiantes y exalumnos celebraban el regreso a casa en esta institución de tradición afroestadunidense.

Una persona con un arma de fuego fue detenida, y las autoridades investigan si hubo más tiradores, aunque no consideran que el campus siga bajo peligro, informó el fiscal del condado Chester, Christopher de Barrena-Sarobe.

El tiroteo se produjo alrededor de las 21:00 horas frente al Centro Cultural Internacional, donde se habían instalado carpas y mesas para comer y socializar tras un partido de fútbol americano.

“Fue una escena caótica, y la gente huyó en todas direcciones”, declaró el fiscal, quien pidió a testigos compartir videos o información con el FBI.

Las autoridades no detallaron el estado de las víctimas ni su lugar de atención médica. La investigación está a cargo de detectives del condado Chester, con apoyo de la policía estatal y el FBI.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, expresó su apoyo a la comunidad universitaria: “Súmense a Lori y a mí para rezar por la comunidad de la Universidad Lincoln”.

Por su parte, el jefe de policía del campus, Marc Partee, describió la tragedia como devastadora en lo que debía ser un día de alegría.