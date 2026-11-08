Tiroteo en Cracovia deja cinco muertos y más de 10 heridos

Un hombre abrió fuego contra transeúntes en el centro de Cracovia, Polonia. El ataque dejó cinco muertos y más de 10 heridos.¿

Al menos seis personas murieron y otras 15 resultaron heridas durante un tiroteo registrado este sábado en el centro de Cracovia, al sur de Polonia, luego de que un hombre armado irrumpiera en la plaza mayor de la ciudad y disparara contra transeúntes y turistas.

La Policía informó que el ataque ocurrió alrededor de las 15:00 horas locales (14:00 GMT) y confirmó la detención del presunto responsable, un ciudadano polaco de 24 años que resultó herido durante un enfrentamiento con los agentes.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de emergencia en la zona, mientras los servicios médicos trasladaron a los lesionados a distintos hospitales.

Atacante disparó contra personas en la plaza mayor

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre llegó a bordo de un automóvil a la zona de la plaza mayor de Cracovia y comenzó a disparar de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban en el lugar.

La Policía confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran cuatro mujeres y dos hombres. Además, el Gobierno regional de Pequeña Polonia, cuya capital es Cracovia, reportó al menos 15 personas lesionadas.

Testigos señalaron que el ataque ocurrió cuando numerosos turistas y visitantes ocupaban las terrazas y espacios públicos de la plaza, uno de los sitios más concurridos de la ciudad durante los fines de semana.

Detenido llevaba fusil, chaleco antibalas y una cámara

La portavoz de la Jefatura Provincial de la Policía de Cracovia, Katarzyna Cisło, informó que el sospechoso vestía ropa de estilo militar y portaba un fusil con una cantidad considerable de municiones.

Además, llevaba una cámara para grabar sus acciones y un chaleco antibalas. Durante la revisión del vehículo que conducía, las autoridades encontraron otras armas y municiones.

La Policía precisó que el detenido es el único presunto autor identificado hasta el momento y descartó que exista una segunda persona involucrada en el ataque.

Enfrentamiento dejó a dos policías heridos

Después de disparar contra las personas que se encontraban cerca de la emblemática iglesia de Santa María, el hombre huyó en un automóvil Subaru oscuro por la calle Szewska, una vía peatonal que conecta con la plaza mayor.

Según las imágenes difundidas por la cadena PolSat y los reportes de la agencia PAP, el vehículo habría chocado contra otro automóvil. Posteriormente, el sospechoso descendió y abrió fuego contra los policías que acudieron al lugar.

Los agentes respondieron a los disparos, hirieron al hombre y consiguieron detenerlo. El presunto atacante fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

El ministro del Interior, Marcin Kierwiński, informó que al menos dos policías resultaron heridos durante el enfrentamiento. Uno recibió un disparo, mientras que el segundo sufrió tres heridas de bala y se encontraba en estado muy grave, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica.

Gobierno de Polonia investiga el motivo del ataque

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó que se trasladaba a Cracovia y que las autoridades investigaban el trasfondo y todas las circunstancias del ataque. También anunció que ofrecería una conferencia de prensa durante la noche.

Por su parte, el presidente Karol Nawrocki expresó su preocupación por los hechos y manifestó su solidaridad con las víctimas, las personas heridas y sus familiares.

El mandatario señaló que el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional también se dirigía a la ciudad y expresó su expectativa de que las autoridades esclarezcan por completo lo ocurrido.

El ministro de Defensa Nacional, Władysław Kosiniak-Kamysz, aseguró que se investigarán minuciosamente las circunstancias y los motivos del suceso.

En tanto, el titular de Justicia, Waldemar Żurek, indicó que fiscales, policías y otros cuerpos de seguridad trabajaban en el lugar para asegurar las pruebas y avanzar en las investigaciones.