Tiroteo en centro comercial de Luisiana deja 10 heridos

El incidente inició, cuando se produjo una confrontación entre dos grupos en el área de comida del establecimiento, que derivó en el intercambio de disparos.

Un tiroteo registrado en un centro comercial de Baton Rouge, en el estado de Luisiana, dejó al menos diez personas lesionadas, en lo que representa el segundo episodio de violencia armada masiva en la entidad en menos de una semana.

De acuerdo con autoridades locales, el incidente inició alrededor de las 13:22 horas, cuando se produjo una confrontación entre dos grupos en el área de comida del establecimiento, lo que derivó en el intercambio de disparos.

Autoridades descartan tirador activo

El jefe de la Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, informó que se trató de un ataque dirigido y confirmó que, aunque el agresor ya no se encontraba en el sitio, permanecía prófugo.

“Desafortunadamente, hubo algunas personas inocentes que estaban en el área que también podrían haber recibido rondas de disparos. Por ahora, tenemos diez víctimas en hospitales locales”.

Al lugar acudieron elementos de seguridad y personal del FBI, quienes colaboran en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Segundo hecho violento en menos de una semana

Este suceso ocurre días después de otro tiroteo en Shreveport, también en Luisiana, donde un hombre asesinó a ocho menores de edad, entre ellos siete de sus propios hijos, antes de ser abatido por las autoridades.

Morse destacó que los agentes respondieron con rapidez, logrando asegurar el área y evitar que el incidente continuara.

Investigación en curso y llamado a la población

Las autoridades indicaron que se analizarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial, las cuales captaron el momento del altercado en la zona de alimentos.

Por su parte, el gobernador Jeff Landry informó a través de redes sociales que se mantiene en coordinación con los cuerpos de seguridad y pidió a la población evitar la zona mientras continúan las labores de investigación.

Violencia armada sigue al alza en EUA

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a algunas de las víctimas tendidas en el suelo, mientras paramédicos las trasladaban en camillas hacia unidades médicas.

De acuerdo con la organización Gun Violence Archive, en lo que va del año se han contabilizado al menos 120 tiroteos masivos en Estados Unidos, definidos como aquellos en los que hay cuatro o más víctimas.