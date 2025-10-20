Tiroteo en campus universitario de Oklahoma deja tres heridos

El portavoz de la institución educativa declaró que entre los heridos se encuentra un estudiante, pero no proporcionaron más detalles sobre su estado de salud

Autoridades informaron que al menos tres personas resultaron heridas, incluido un estudiante, a causa de un tiroteo reportado en el campus de la Universidad Estatal de Oklahoma.

De acuerdo con un comunicado emitido por el Departamento de la Policía, esta agresión armada ocurrió en el dormitorio residencial Carreker East.

Al menos tres personas, incluido un estudiante, fueron heridas durante el incidente, señaló por su parte un portavoz de la universidad.

La policía agregó que se trató de un hecho aislado y que el sospechoso "ya no se encuentra en el campus".

Además, facilitó un número de contacto para quienes posean información que ayude a localizar al agresor, en el marco de una investigación que está en marcha.