Tiroteo en biblioteca de California deja dos muertos

Un ataque armado en una biblioteca del condado de Butte, California, dejó dos personas muertas y un joven de 18 años fue detenido como principal sospechoso

Un tiroteo registrado en la sucursal de la biblioteca del condado de Butte, en la ciudad de Chico, California, dejó un saldo de dos personas muertas y un detenido de 18 años, identificado por las autoridades como el presunto responsable del ataque.

El hecho ocurrió la tarde del lunes, cuando la policía recibió una llamada al número de emergencias 911 en la que se escuchaban disparos y gritos desde el interior del recinto, según informó el jefe de policía local, Billy Aldridge.

El atacante huyó y fue detenido minutos después

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes ingresaron a la biblioteca tras la alerta y el sospechoso huyó por la parte trasera del edificio. Sin embargo, fue detenido poco después por fuerzas de seguridad que ya se encontraban en el perímetro del inmueble.

Las autoridades confirmaron que el detenido, identificado como Bradley Scott Sayer, actuó solo y no tenía relación conocida con las víctimas.

El joven fue ingresado en la cárcel del condado de Butte bajo sospecha de dos cargos de asesinato, mientras continúa la investigación para esclarecer el motivo del ataque.

El jefe policial describió el hecho como un episodio “triste y traumático” para la comunidad, que tuvo que ser evacuada parcialmente mientras se desplegaba un operativo de seguridad en la zona.

Las calles cercanas a la biblioteca fueron cerradas temporalmente y se habilitó un centro de reunificación familiar para atender a las personas que se encontraban en el edificio durante el ataque.

Un menor de edad resultó herido de forma leve y fue trasladado a un hospital cercano, según informaron las autoridades locales.

Investigación en curso

La policía del condado de Butte trabaja en conjunto con el FBI para avanzar en las investigaciones. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de las víctimas ni se han encontrado indicios de vínculos previos entre el agresor y las personas fallecidas.

Las autoridades confirmaron además el cierre temporal de todas las sucursales de la biblioteca del condado como medida preventiva.

El caso se suma a otros episodios de violencia registrados en bibliotecas de Estados Unidos en los últimos años, lo que ha reavivado el debate sobre la seguridad en espacios públicos.

Entre los antecedentes recientes se encuentran ataques ocurridos en Tulsa, Oklahoma, en 2023; Spring Valley, Nueva York, en 2020; y Clovis, Nuevo México, en 2017, algunos de los cuales terminaron en condenas de cadena perpetua.