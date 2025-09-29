Tiroteo en bar deja al menos tres muertos y ocho heridos en EUA

Fue alrededor de las 21:30 horas cuando el responsable abrió fuego contra la multitud desde una embarcación pequeña en Carolina del Norte

Tres personas murieron y al menos ocho resultaron heridas durante la noche de este sábado, cuando un hombre disparó desde un bote hacia la multitud reunida en un bar de Carolina del Norte.

De acuerdo con autoridades, fue alrededor de las 21:30 horas cuando el agresor se acercó hacia la costa para abrir fuego contra los asistentes y después huir.

Una tripulación de la Guardia Costera detuvo al presunto sospechoso cerca de Oak Island, pero será entregado a la Policía de Southport para ser interrogado.

Según diversas fuentes, incluida la Oficina Estatal de Investigación, la recopilación de pruebas y testimonios continúan durante las primeras horas de este domingo.

Por su parte, el gobernador de Montana, Greg Gianforte aseguró que se mantiene al pendiente sobre lo ocurrido este fin de semana.

Aparentemente, se utilizó un rifle de cañón corto adaptado con un silenciador para cometer este tiroteo.

La víctimas siguen sin ser identificadas.

Revelan identidad de presunto responsable

Diversas fuentes informan que se trata de Nigel Max Edge (antes Sean William DeBevoise), de 40 años de edad, veterano del Cuerpo de Marines de los EStados Unidos.

Aparentemente sufrió una lesión cerebral traumática y fue diagnosticado con esquizofrenia.

Se presume que este ex marine fue pareja de la estrella de country Kellie Picklerm a quien luego demandó por intento de asesinato en un caso de presunta conspiración.