Tiroteo en bar de Austin deja tres muertos y 14 heridos

Un tiroteo registrado la madrugada de este domingo afuera de un bar en Austin, capital de Texas, dejó tres personas muertas, incluido el agresor, y al menos 14 heridas, informaron autoridades locales.

El hecho ocurrió poco antes de las 2:00 horas en Sixth Street, un concurrido corredor de bares y clubes ubicado a pocas millas de la Universidad de Texas.

De acuerdo con la jefa de la policía de Austin, Lisa Davis, el sospechoso pasó varias veces frente al bar Buford’s Backyard Beer Garden en una SUV antes de detenerse.

Según la investigación preliminar, el hombre bajó la ventanilla y comenzó a disparar con una pistola contra personas que se encontraban en la terraza y frente al establecimiento.

Posteriormente estacionó la unidad, descendió con un rifle y continuó disparando contra peatones en la zona.

Agentes que patrullaban el área respondieron rápidamente y abatieron al tirador en el lugar.

FBI investiga posible terrorismo

El FBI informó que analiza el caso como un posible acto de terrorismo.

El agente especial interino Alex Doran, de la oficina del FBI en San Antonio, señaló que existen “indicios” relacionados con el atacante y su vehículo, aunque subrayó que aún es temprano para confirmar el móvil.

Autoridades médicas confirmaron que tres personas murieron en la escena, incluido el agresor, y que 14 resultaron heridas, tres de ellas de gravedad.

El alcalde Kirk Watson destacó la rápida actuación de policías y rescatistas, al afirmar que su intervención “definitivamente salvó vidas”.

Otro tiroteo en Ohio

En un hecho separado ocurrido también la madrugada del domingo, un tiroteo en un club nocturno de Cincinnati, Ohio, dejó nueve personas heridas por arma de fuego.

La policía local indicó que ninguna de las lesiones pone en peligro la vida de las víctimas.