Tiroteo en Baltimore deja al menos un muerto y tres lesionados

La policía local informó que, debido a la gravedad del tiroteo, se desplegó un perímetro de seguridad extenso y se cerraron varias calles cercanas

Un tiroteo registrado en el oeste de Baltimore dejó un saldo de una persona muerta y tres heridas luego de un enfrentamiento que también involucró un choque vehicular cerca del centro comercial Mondawmin Mall, según confirmó el comisionado de policía, Richard Worley.

¿Dónde ocurrió el incidente?

El suceso tuvo lugar en la cuadra 2400 de la avenida Liberty Heights. La policía local informó que, debido a la gravedad del tiroteo, se desplegó un perímetro de seguridad extenso y se cerraron varias calles cercanas para garantizar la labor de los servicios de emergencia y los peritos que investigan la escena.

🇺🇸 | URGENTE: Se informó de un tiroteo que involucró a varias víctimas en el centro comercial Mondawmin en Baltimore, Maryland.

pic.twitter.com/M2Jp3dyTAT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 17, 2026

Víctimas y respuesta de las autoridades

Hasta el momento, se ha confirmado la muerte de una persona y que otras tres resultaron lesionadas, aunque la policía no ha detallado la gravedad de las heridas. Las autoridades trabajan para identificar a los afectados y determinar la dinámica exacta del incidente.

El tiroteo generó alarma entre comerciantes y visitantes del Mondawmin Mall, uno de los centros comerciales más concurridos de la zona. Los cierres de calles y la presencia de equipos de emergencia buscan evitar riesgos adicionales y mantener controlada la situación mientras se realiza la investigación.