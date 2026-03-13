Tiroteo deja al menos dos heridos en Universidad de Virginia

Al lugar arribaron agentes de la policía para atender la amenaza activa en la localidad de Norfolk. Información preliminar señala que el tirador ya fue abatido

Al menos dos personas resultaron heridas este jueves a causa del tiroteo registrado en la Universidad Old Dominion (ODU), en el estado de Virginia, Estados Unidos.

Se indicó que un hombre armado abrió fuego en el edificio de su escuela de negocios, lo que dejó a ambas personas heridas.

Ante esto, la universidad optó por cancelar las clases, además de suspender todas las operaciones en su campus principal por el resto del jueves.

Instó a la población a evitar el área en Constant Hall y sus alrededores mientras el personal de emergencias continúa trabajando.

Al lugar arribaron elementos de la policía para actuar en la amenaza activa en la localidad de Norfolk.

🚨 BREAKING: Police are responding to an active threat on the campus of Old Dominion University in Norfolk, Virginia. Initial reports suggest three victims so far.



pic.twitter.com/uc3UGeFoQQ — Breaking911 (@Breaking911) March 12, 2026

Información preliminar señala que el tirador responsable ya fue abatido.

- Información en proceso -