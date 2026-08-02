Tiroteo cerca de restaurante deja tres muertos en Idaho

La Policía informó posteriormente que los sospechosos vinculados con el ataque se encuentran bajo custodia y que ya no existe una amenaza activa

Un tiroteo registrado la tarde de este sábado en una concurrida zona comercial de Twin Falls, Idaho, dejó tres personas fallecidas y dos más lesionadas, además de provocar el cierre de vialidades y una amplia movilización de corporaciones de seguridad.

Los disparos comenzaron en las inmediaciones de un restaurante In-N-Out Burger, localizado sobre el corredor de Blue Lakes Boulevard North, donde clientes y trabajadores de diferentes establecimientos buscaron refugio mientras los agentes desplegaban un operativo para localizar a los responsables.

La Policía informó posteriormente que los sospechosos vinculados con el ataque se encuentran bajo custodia y que ya no existe una amenaza activa para la comunidad.

Disparos desatan pánico en zona comercial

La emergencia fue reportada poco antes de las 4:00 de la tarde en un sector de alta circulación vehicular y peatonal, cercano a diversos comercios y al área de acceso al puente Perrine.

Testigos relataron que, al escuchar las detonaciones, varias personas corrieron para ponerse a salvo, mientras otras permanecieron resguardadas dentro de los negocios hasta que las autoridades comenzaron a desalojar y revisar el área.

Videos captados durante el incidente muestran a personas armadas en diferentes puntos del estacionamiento; sin embargo, las autoridades todavía no han establecido públicamente cuántos individuos realizaron disparos ni la participación específica de cada uno.

La investigación también deberá determinar si se trató de una agresión coordinada, una confrontación entre personas armadas o un ataque dirigido contra víctimas determinadas.

Sospechosos permanecen bajo custodia

Durante los primeros momentos de la emergencia circularon versiones sobre un atacante abatido y la posible fuga de otros participantes, lo que llevó a las corporaciones a inspeccionar comercios, estacionamientos, vehículos y un hotel cercano.

Más tarde, la Policía de Twin Falls confirmó que los presuntos involucrados habían sido asegurados. La dependencia no reveló cuántas personas fueron detenidas, sus identidades ni si alguna de ellas forma parte del balance de fallecidos o lesionados.

Las autoridades tampoco han informado qué armas fueron recuperadas ni los posibles cargos que enfrentarán quienes resulten responsables.

Investigación busca establecer el motivo

El operativo provocó cierres en Blue Lakes Boulevard, Pole Line Road y el puente Perrine, mientras los agentes procesaban la escena y trasladaban a los testigos a diferentes puntos para recabar sus declaraciones.

Los dos sobrevivientes fueron llevados a recibir atención médica, pero hasta el momento no se ha informado la gravedad de sus lesiones. Las identidades y edades de las cinco víctimas tampoco han sido divulgadas.

La investigación contempla la revisión de cámaras de vigilancia, grabaciones realizadas por testigos y los vehículos localizados en la zona para reconstruir la secuencia de los disparos.

El motivo del ataque continúa sin esclarecerse y la Policía solicitó a la población evitar el sector mientras concluyen las diligencias, aunque reiteró que no existe una amenaza activa para los habitantes de Twin Falls.