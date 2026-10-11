Tirador mata a 9 personas y se quita la vida en Pensilvania

Según reportaron las autoridades locales, el tirador fue hallado en la escena del crimen con una herida que se presume fue autoinflingida

Una jornada de profunda consternación se vivió en esta ciudad estadounidense tras un tiroteo masivo registrado la noche del viernes en la calle Perry, un hecho que dejó un saldo preliminar de al menos nueve personas fallecidas, entre ellas dos menores de edad y el propio presunto agresor.

Las autoridades locales confirmaron que la situación se encuentra contenida y descartaron riesgos adicionales para la comunidad.

De acuerdo con los reportes de medios locales, los hechos comenzaron en el exterior de un domicilio ubicado en el número 722 de la calle Perry.

Testigos señalaron que el atacante abrió fuego en la vía pública, dejando a dos mujeres sin vida fuera del inmueble antes de ingresar y atrincherarse.

Operativo policial y desenlace fatal

Ante el llamado de emergencia, elementos de la policía local y un equipo táctico SWAT se desplazaron hasta la intersección de la Séptima con Perry.

Las fuerzas del orden intentaron negociar la rendición del sujeto en repetidas ocasiones, lo que derivó en un enfrentamiento. Minutos más tarde, se escucharon detonaciones adicionales provenientes del interior de la vivienda.

Tras irrumpir en el domicilio, los agentes localizaron múltiples cuerpos sin vida en distintas áreas de la propiedad, incluyendo a los dos niños y al sospechoso.

Este último fue hallado con una lesión que, de manera preliminar, las autoridades apuntan como autoinfligida.

'Un momento desgarrador'

En conferencia de prensa, el jefe de la Policía de Erie, Rick Lorah, lamentó profundamente lo ocurrido y calificó el suceso como uno de los momentos más difíciles y desgarradores para la corporación.

"Esta es una de las escenas más difíciles y desgarradoras que nuestros agentes hayan presenciado jamás. La pérdida de vidas es devastadora y las circunstancias que estamos afrontando son profundamente inquietantes", expresó Lorah, quien evitó ofrecer mayores detalles sobre las identidades de las víctimas o el posible móvil del crimen, mientras peritos forenses continúan con el levantamiento de pruebas.

Por su parte, el gobierno municipal emitió un comunicado a través de redes sociales para calificar lo sucedido como una "terrible tragedia" y llevar tranquilidad a los residentes.