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Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple

Por: EFE

20 Abril 2026, 15:02

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Cook pasará a ser el presidente ejecutivo del consejo de administración de Apple, según informó la compañía en un comunicado. 

Tim Cook dejará de ser director ejecutivo de Apple

El director general de AppleTim Cook, dejará el cargo que heredó del fallecido Steve Jobs, tras casi 15 años al frente, en los que el valor de mercado de la compañía se lanzó en más de 3,6 billones de dólares durante una era de prosperidad impulsada por el iPhone.

Cook, de 65 años, cederá las funciones de director general al director de ingeniería de hardware de AppleJohn Ternus, el 1 de septiembre, pero seguirá vinculado a la empresa de CupertinoCalifornia, como presidente ejecutivo.

Esto es similar a las transiciones realizadas por Jeff Bezos, de Amazon, y Reed Hastings, de Netflix, después de que pusieran fin a exitosas etapas como directores generales.

“Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber recibido la confianza para liderar una compañía tan extraordinaria”, comentó Cook en un comunicado. "Amo a Apple con todo mi ser, y estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de trabajar con un equipo de personas tan ingeniosas, innovadoras, creativas y profundamente comprometidas con los demás”.

Aunque nunca logró sacudir la percepción de que carecía de la visión de Jobs, Cook aprovechó la popularidad del iPhone y otros avances orquestados por su predecesor para llevar a Apple a alturas que parecían inimaginables cuando estuvo al borde de la bancarrota a mediados de la década de 1990.

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