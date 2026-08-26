Tifón Saudel obliga a evacuar y cerrar escuelas en Japón

El pasado 7 de agosto, el tifón Dolphin causó al menos seis heridos en las islas del sur de Japón y provocó cortes de electricidad en miles de hogares

El avance del tifón Saudel con vientos sostenidos de 144 kilómetros por hora hacia la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, obligó este martes a evacuar a miles de personas y cerrar escuelas, antes de que atraviese las islas esta noche o el miércoles por la mañana.

Saudel, el tifón número 18 según la nomenclatura nipona, avanza "con una fuerza considerable" y se espera que afecte a la principal isla de Okinawa con vientos extremadamente fuertes y lluvias torrenciales, advirtió la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) en su boletín más reciente, pudiendo derribar viviendas y causar deslizamientos de tierra.

Actualmente, se encuentra a unos 50 kilómetros al norte-noroeste de la isla de Minami Daito, y tras su paso por las islas sureñas la agencia meteorológica prevé que continúe su avance hacia el oeste, pudiendo afectar a Taiwán y la costa oriental de China.

Ordenan evacuaciones y cierran escuelas

Ante el avance del tifón, las autoridades de la prefectura de Kagoshima ordenaron la evacuación de los 4.873 habitantes de la localidad de Yoron, afirmó la cadena de televisión japonesa NHK. Varias localidades de la prefectura de Okinawa, entre ellas Nago, decretaron el cierre de centros educativos hasta el miércoles.

Temporales han golpeado la región durante el verano

El pasado 7 de agosto, el tifón Dolphin causó al menos seis heridos en las islas del sur de Japón y provocó cortes de electricidad en miles de hogares, así como la cancelación de cientos de vuelos, antes de dejar lluvias récord en el este de China.

La región china de Guangxi se ha convertido en una de las áreas más castigadas por los temporales de este verano, después de que el tifón Maysak provocara a principios de julio lluvias extremas, inundaciones y otros desastres secundarios en la región, con un balance de 159 muertos y 10 desaparecidos.