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Tifón Maysak deja al menos 38 muertos en su paso por China

Por: Diana Valeria Leyva

08 Julio 2026, 07:32

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Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron en Guangxi acumulados de hasta 553.8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad

Tifón Maysak deja al menos 38 muertos en su paso por China

Al menos 38 muertos por una serie de fenómenos naturales, incluidos tormentas y tornados, se registraron ante la llegada del tifón Maysak y el posible impacto de un supertifón Bavi en la provincia central de Hubei, en China. 

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Un deslizamiento de tierra ocurrido el martes en la provincia de Gansu dejó 21 muertos tras la conclusión de las operaciones de búsqueda y rescate.

El desprendimiento se produjo alrededor de las 06:35 horas en la aldea de Renzang, bajo administración de la ciudad de Longnan.

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Tifón Maysak deja por lo menos seis muertos y 11 personas desaparecidas

Hacia el sur del país, el tifón Maysak, el décimo de la temporada y el primero que tocó tierra este año en China, dejó al menos seis muertos y once desaparecidos en Guangxi.

De acuerdo con el último balance oficial presentado por las autoridades locales este miércoles, el temporal obligó a 130,000 personas a desalojar sus hogares y afectó a 375,000 residentes en toda la región.

Las precipitaciones asociadas a Maysak dejaron en Guangxi acumulados de hasta 553.8 milímetros, crecidas de ríos, anegamientos urbanos y cortes de electricidad.

La última información disponible muestra que 341 embalses de la región superan sus niveles límite de inundación y que 56 estaciones de medición en 41 ríos reportan niveles de agua superiores a los umbrales de alerta.

Las operaciones de rescate continúan con más de 8,000 personas, más de 1,700 vehículos y 5,700 embarcaciones desplegadas para la búsqueda y salvamento, así como para la retirada de escombros.

El fenómeno que combinó tormentas eléctricas, fuertes lluvias, vendavales y tornados afectó a las ciudades de HuangshiHuanggangEzhou y Xianning.

El supertifón Bavi, que tocó tierra hace dos días en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, golpeará primero Taiwán entre el 10 y el 11 de julio.

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