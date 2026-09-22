Tifón Dujuan deja dos muertos y lluvias récord en Japón

Uno de los mayores acumulados de precipitación se registró en Oshima, isla comunicada con Tokio mediante un servicio de ferri de alta velocidad

El tifón Dujuan comenzó a alejarse este martes de Japón después de provocar al menos dos muertes, cuatro personas desaparecidas y lluvias históricas en Tokio y prefecturas cercanas. Aunque el sistema se desplaza mar adentro, las autoridades mantienen la vigilancia por el riesgo de nuevos deslizamientos e inundaciones.

Las víctimas mortales fueron reportadas en Kanagawa, al suroeste de Tokio, y en Chiba, al este de la capital. El balance preliminar también incluye una persona con heridas graves, cinco lesionados leves y daños en por lo menos 56 viviendas.

En Kanagawa continúan las labores para localizar a cuatro personas desaparecidas después de los derrumbes ocasionados por la saturación del terreno. La prefectura solicitó apoyo para desarrollar las tareas de búsqueda y rescate en las zonas afectadas.

Oshima registra 832 milímetros de lluvia en 48 horas

Uno de los mayores acumulados de precipitación se registró en Oshima, isla comunicada con Tokio mediante un servicio de ferri de alta velocidad. En esta localidad cayeron 832 milímetros de lluvia en 48 horas, hasta la medianoche del lunes.

La cifra representa el mayor acumulado para ese periodo desde que comenzaron los registros en 1991 y supera ampliamente la cantidad que recibe habitualmente la zona durante todo septiembre.

Ante la posibilidad de deslizamientos, Oshima fue colocada temporalmente en el nivel 5 de alerta, el máximo dentro de la escala japonesa. La advertencia fue reducida posteriormente al nivel 4, aunque se pidió a la población mantenerse lejos de laderas, ríos y zonas inundadas.

Casi dos millones de personas recibieron orden de evacuación

Durante el momento más crítico del temporal, 1 millón 908 mil 645 habitantes estuvieron bajo órdenes de evacuación en Saitama, Ibaraki, Chiba, Tokio, Shizuoka y Kanagawa.

Esta última prefectura concentró la mayor cantidad, con más de 1.1 millones de residentes llamados a abandonar sus viviendas o trasladarse a refugios y lugares seguros.

Dujuan provoca cancelaciones y cambios en eventos

Las lluvias y los fuertes vientos causaron importantes afectaciones al transporte. Cerca de 500 vuelos fueron cancelados en los aeropuertos de Haneda y Narita, mientras algunos servicios ferroviarios locales fueron suspendidos temporalmente.

El temporal también obligó a adelantar un día la clausura del Tokyo Game Show, una de las principales ferias de videojuegos de Asia. El evento, realizado en Chiba, terminó el domingo en lugar del lunes como medida preventiva.

Tifón se aleja hacia el noreste de Japón

A las 9:00 horas del martes, Dujuan se encontraba al este del archipiélago y avanzaba hacia el noreste a aproximadamente 50 kilómetros por hora. El sistema mantenía vientos sostenidos de 126 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 180 kilómetros por hora.

Pese a que el centro del tifón continúa alejándose, las autoridades advirtieron que el suelo permanece debilitado por las lluvias récord. Por ello, el riesgo de derrumbes, crecidas de ríos, inundaciones y oleaje elevado continuará en las zonas afectadas.