Tifón Dolphin cancela más de mil 300 vuelos en Shanghái

El tifón Dolphin golpeó China con fuertes vientos y lluvias, provocando la cancelación de más de mil 300 vuelos y evacuaciones

El tifón Dolphin llegó este domingo a la costa oriental de China, donde provocó fuertes lluvias, vientos de hasta 151 kilómetros por hora y la cancelación de más de mil 300 vuelos en Shanghái.

La tormenta obligó además a las autoridades a realizar evacuaciones preventivas en distintas zonas. En total, más de 300 mil personas fueron reubicadas ante el riesgo generado por el fenómeno meteorológico.

Cierran aeropuertos de Shanghái por el tifón

Los aeropuertos internacionales de Hongqiao y Pudong cancelaron alrededor del 60 % de los vuelos programados para este domingo, de acuerdo con información difundida por el medio estatal de Shanghái The Paper.

Las condiciones meteorológicas también provocaron modificaciones en los vuelos entre Taiwán y China. Algunas aerolíneas taiwanesas cancelaron servicios previstos para este domingo debido al avance de la tormenta.

Las autoridades de Zhejiang también suspendieron los servicios de ferris y cruceros como medida preventiva ante las condiciones marítimas adversas.

El tifón impactó la ciudad de Taizhou, en Zhejiang, además de zonas del norte de la vecina provincia de Fujian.

Al tocar tierra, Dolphin presentó vientos estimados en 151 kilómetros por hora y generó fuertes oleajes en la costa. Las intensas precipitaciones elevaron el riesgo de inundaciones en Zhejiang, mientras las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de deslizamientos de tierra.

Los meteorólogos pronosticaron acumulaciones de entre 200 y 400 milímetros de lluvia en algunas regiones durante los próximos días.

Cientos de miles fueron evacuados

Ante la llegada del tifón, las autoridades de Taizhou evacuaron durante la noche del sábado a unas 390 mil personas.

En Shanghái, más de 30 mil habitantes fueron trasladados fuera de las zonas consideradas de mayor riesgo. Estas acciones se sumaron a las medidas adoptadas para reducir el impacto de las lluvias y los fuertes vientos.

Los efectos de Dolphin también alcanzaron Filipinas, donde el tifón reforzó las lluvias monzónicas que ya afectaban al país.

En la ciudad turística de Baguio, un deslave provocado por varios días de precipitaciones golpeó tres viviendas este domingo. Cinco personas fueron rescatadas, mientras que otras siete permanecían desaparecidas, según funcionarios.

Las lluvias también provocaron inundaciones y deslizamientos en amplias zonas del norte de Luzón, incluida el área metropolitana de Manila. Más de 12 mil personas fueron desplazadas y varias localidades suspendieron las clases durante el viernes y sábado.

Las precipitaciones monzónicas estuvieron precedidas por una tormenta tropical que dejó al menos seis personas muertas durante la semana pasada.

Entre las víctimas se encontraban cuatro habitantes de las provincias de Benguet y Rizal, quienes fallecieron en un deslizamiento de tierra y un desprendimiento de rocas.

Mientras Dolphin continúa afectando distintas regiones de Asia, las autoridades mantienen las medidas preventivas ante el riesgo de nuevas inundaciones y deslaves derivados de las intensas lluvias.