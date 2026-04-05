Tiembla Indonesia con sismo de 5.9 en Mar de las Molucas

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico informó que no se activó ninguna alerta, al no existir condiciones para la formación de olas peligrosas

Un sismo de magnitud 5.9 se registró este sábado en el Mar de las Molucas, en Indonesia, en una región que permanece bajo vigilancia tras el fuerte terremoto ocurrido días antes, el cual dejó víctimas y daños materiales.

Nuevo movimiento en zona afectada por sismo previo

El temblor se produjo en aguas ubicadas entre las islas de Molucas y Célebes, una zona con alta actividad sísmica. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el epicentro se localizó a 111 kilómetros al este de la ciudad de Bitung, en la isla de Célebes.

El organismo detalló que el hipocentro se ubicó a 48 kilómetros de profundidad, lo que contribuyó a que sus efectos fueran percibidos sin generar mayores consecuencias inmediatas.

Sin alerta de tsunami tras el sismo

Tras el movimiento telúrico, el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico informó que no se activó ninguna alerta, al no existir condiciones para la formación de olas peligrosas.

Sin embargo, la actividad sísmica mantiene en alerta a las autoridades, debido a la reciente ocurrencia de un terremoto de mayor magnitud en la misma región.

Antecedente de sismo de 7.4 con víctimas

El pasado jueves, un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la zona y generó una alerta de tsunami por posible riesgo en áreas costeras, aunque esta fue desactivada horas después.

En ese evento, autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 70 años en la ciudad de Manado, capital de la provincia de Célebes Septentrional, tras el colapso de estructuras. Además, se reportaron personas lesionadas y daños en edificios.

Desde entonces, se han registrado réplicas de menor intensidad, lo que evidencia la actividad constante en la zona.

Indonesia, zona de alta actividad sísmica

Indonesia se ubica sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una franja caracterizada por intensa actividad sísmica y volcánica. En esta región se registran miles de terremotos cada año, la mayoría de ellos de magnitud moderada.

Las autoridades mantienen el monitoreo permanente ante la posibilidad de nuevos movimientos telúricos en la zona.