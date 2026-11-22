Tiburón revienta bote inflable amenazando a pescadores

Un tiburón mordió y reventó un bote inflable de unos pescadores en Australia, dejándolos varados en mar abierto, afortunadamente las autoridades los auxiliaron.

Cinco pescadores se vieron atrapados en una situación angustiosa en la bahía de Alexander, cerca de Perth, Australia Occidental, cuando un tiburón mordió su bote inflable, dejándolos varados en alta mar durante este fin de semana.

El dramático incidente se desencadenó cuando los pescadores se aventuraron a más de 400 millas (unos 643 kilómetros) de la costa en busca de su pesca. Fue en medio de esta expedición que se encontraron cara a cara con un tiburón hambriento.

El tiburón, en un giro inesperado de los acontecimientos, mordió el bote inflable mientras luchaban por dominarlo. Como resultado de esta inusual interacción, la embarcación se desinfló rápidamente y se hundió, causando daños significativos al motor y las líneas de combustible, esto dejó a los cinco pescadores en una situación precaria, sin medios para regresar a la costa.

Las alarmas se encendieron alrededor de las 8 p.m. hora local del pasado domingo, cuando las autoridades se percataron de que los pescadores no habían regresado a tierra y se encontraban en apuros.

"Estábamos pescando y logramos atrapar un tiburón. Pero cuando lo llevamos al frente del bote, el flotador delantero explotó, y comenzó a ingresar agua a la embarcación debido al daño. Es crucial que las personas en la costa tomen decisiones acertadas y soliciten ayuda en situaciones críticas. Eso es lo más importante".