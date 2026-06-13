Tiburón ataca a turista australiana en las Galápagos, Ecuador

La Armada de Ecuador señaló que la emergencia fue atendida de forma rápida gracias a la coordinación entre autoridades marítimas

Una turista australiana de 29 años fue atacada por un tiburón mientras realizaba actividades turísticas en la isla Santa Fe, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, informó la Armada de Ecuador.

De acuerdo con las autoridades, la mujer sufrió una mordedura en una pierna durante su visita a esta zona del archipiélago, reconocida por su alta biodiversidad marina y por ser uno de los destinos más visitados para actividades de observación de fauna, snorkel y recorridos turísticos.

Turista fue evacuada tras el ataque

Tras recibir el aviso del servicio de emergencias, las Fuerzas Armadas coordinaron la evacuación de la afectada con apoyo de una embarcación turística que se encontraba en la zona.

En el operativo participaron la Capitanía de Puerto Ayora, la embarcación turística Patricia y personal sanitario, lo que permitió activar el traslado de la turista hacia la isla Santa Cruz para recibir atención médica.

La mujer fue llevada hasta el muelle de Puerto Ayora, donde se coordinó su atención con el Ministerio de Salud Pública para posteriormente trasladarla a un centro médico.

Autoridades destacan rápida respuesta

La Armada de Ecuador señaló que la emergencia fue atendida de forma rápida gracias a la coordinación entre autoridades marítimas, personal médico y la embarcación turística que apoyó en la evacuación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la gravedad de la lesión ni el estado de salud actualizado de la turista australiana.

El ataque generó atención debido a que este tipo de incidentes son poco frecuentes en Galápagos, pese a que sus aguas albergan distintas especies de tiburones y forman parte de uno de los ecosistemas marinos más importantes del mundo.

Galápagos, santuario marino de alta biodiversidad

Las islas Galápagos son consideradas un santuario natural por la presencia de especies únicas y por su riqueza marina. En sus aguas habitan tiburones martillo, tiburones de arrecife, tiburones de Galápagos y otras especies que forman parte del equilibrio del ecosistema.

Aunque los encuentros con fauna marina son parte del atractivo turístico del archipiélago, las autoridades mantienen protocolos de respuesta ante emergencias para atender incidentes durante actividades acuáticas.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades ecuatorianas, mientras se espera mayor información sobre la evolución médica de la visitante.