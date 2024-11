The White Stripes retira demanda contra Trump por usar tema

La revista Billboard reveló que varios artistas, incluyendo a The White Stripes, se habían quejado por el uso no autorizado de su música en la campaña de Trump

La banda estadounidense de rock The White Stripes retiró este domingo la demanda que había interpuesto contra el presidente electo de Estados Unidos., Donald Trump, por el uso no autorizado de su icónica canción Seven Nation Army en las redes sociales.

En un documento legal enviado a un tribunal de Nueva York, los miembros de la banda, John Anthony White y Megan Martha, anunciaron que desistían de la demanda "sin perjuicio", lo que implica que podrían volver a presentarla en el futuro.

El litigio original surgió después de que Trump y su campaña utilizaran el famoso riff de guitarra de la canción en un video promocional, en el que se mostraba al entonces candidato subiendo a un avión mientras se destacaban las paradas de su gira electoral por Míchigan y Wisconsin.

The White Stripes alegaron que su música fue utilizada sin permiso y expresaron su oposición a las políticas y propuestas de Trump, tanto durante su presidencia como para su segundo mandato.

En septiembre, la revista Billboard reveló que varios artistas, incluyendo a The White Stripes, se habían quejado por el uso no autorizado de su música en la campaña presidencial de Trump, junto a otros artistas como Beyoncé, Neil Young y The Rolling Stones.

