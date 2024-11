Texas refuerza frontera por posible oleada de migrantes

El gobernador de Texas Greg Abbott, el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y la Guardia Nacional de Texas continúan trabajando juntos para proteger la frontera; detener el contrabando de drogas, armas y personas al estado; y prevenir, detectar e interceptar la actividad criminal transnacional entre los puertos de entrada.

El Teniente Chris Olivarez publicó en X (antes Twitter) un video que muestra el despliegue de varias patrullas resguardando la frontera.

"Texas sigue preparado para cualquier posible aumento de efectivos en la frontera reforzando las zonas vulnerables a lo largo de la frontera con las fuerzas del DPS (Departamento de Seguridad Pública) y las fuerzas militares de Texas, lo que da como resultado disuasión y prevención al reducir los cruces fronterizos ilegales.

También el DPS llevó a cabo ejercicios de respuesta a la migración masiva en áreas estratégicas a lo largo de la frontera para disuadir los cruces fronterizos ilegales y responder de manera proactiva a cualquier posible aumento de la migración masiva.

Today, DPS conducted Mass Migration Response exercises in strategic areas along the border to deter illegal border crossings and proactively respond to any potential surge of mass migration. DPS is working alongside our partners with @TXMilitary, and we stand ready to hold the… pic.twitter.com/jbt6KTZg6J