El condado de Cameron rechazó avanzar la solicitud de incentivos fiscales para un centro de datos y una planta eléctrica de gas de 24 mil millones de dólares

El condado de Cameron, en el sur de Texas, rechazó avanzar la solicitud de beneficios fiscales presentada por SpaceX para desarrollar un centro de datos y una planta eléctrica de gas natural cerca de Brownsville, un proyecto que contempla una inversión inicial de 24 mil millones de dólares.

La decisión se tomó la noche del martes 17 de noviembre, cuando la mayoría de los comisionados votó en contra de convocar una nueva reunión para analizar la propuesta de la compañía fundada por Elon Musk. En ese encuentro, la empresa habría presentado las cifras definitivas para evaluar los posibles incentivos fiscales.

Con el resultado, la petición quedó detenida antes de llegar a una audiencia pública. De acuerdo con reportes locales, solo el juez del condado, Eddie Treviño Jr., y el comisionado del Precinto 2, Joey Lopez, respaldaron que el proceso continuara.

¿En qué consiste el proyecto de SpaceX?

La iniciativa contempla instalar un complejo de supercomputación y una planta de generación eléctrica alimentada con gas natural en un terreno de aproximadamente 444 acres, equivalentes a unas 180 hectáreas, al este de Brownsville y dentro de los límites de Starbase, la ciudad vinculada a las operaciones de SpaceX.

Según la solicitud de la empresa, la inversión de capital alcanzaría los 24 mil millones de dólares. El desarrollo tendría un valor fiscal estimado de 13 mil 800 millones de dólares durante su primer año y permitiría generar alrededor de 500 empleos permanentes, de acuerdo con las cifras presentadas ante las autoridades del condado.

El proyecto contempla que la planta de gas suministre electricidad directamente al centro de datos, sin depender de la red eléctrica estatal para cubrir sus necesidades energéticas.

La oposición a los centros de datos crece en Texas

El rechazo a la petición de SpaceX ocurre en un contexto de creciente inconformidad ciudadana por la expansión de los centros de datos en Estados Unidos, debido a las preocupaciones relacionadas con el consumo de agua, la demanda de electricidad y los posibles efectos ambientales de estas instalaciones.

En Texas, organizaciones ambientales y habitantes de la región del Valle del Río Grande han expresado su oposición al desarrollo. Entre sus principales preocupaciones se encuentran la contaminación del aire y la presión que podría ejercer el complejo sobre los recursos naturales de la zona.

La discusión también se ha trasladado al terreno político. La gobernadora electa Gina Hinojosa ha planteado aumentar la supervisión de estos proyectos y revisar los beneficios fiscales otorgados a la industria tecnológica.

El acuerdo de SpaceX con Brownsville

El terreno destinado al complejo pasó de la jurisdicción de Brownsville a la de Starbase después de un acuerdo entre la compañía y las autoridades municipales. Como parte de la negociación, SpaceX ofreció aportar alrededor de 220 millones de dólares para proyectos de agua y saneamiento de la ciudad.

La operación generó cuestionamientos entre residentes y organizaciones locales, debido a que el cambio de jurisdicción modificó las condiciones bajo las cuales se evaluaría el desarrollo.

El rechazo del condado no significa que el proyecto haya sido cancelado. La propuesta también contempla un proceso independiente ante las autoridades de Starbase, donde está prevista una audiencia para analizar posibles incentivos fiscales en diciembre.

Crece el debate sobre el futuro de estas instalaciones

La controversia alrededor del centro de datos de SpaceX refleja el debate que enfrenta Texas sobre cómo equilibrar la llegada de inversiones tecnológicas con las preocupaciones de las comunidades donde se instalan estas infraestructuras.

Una encuesta publicada en junio por la Universidad de Texas en Austin señaló que alrededor del 56 por ciento de los habitantes del estado se oponía a construir centros de datos en sus comunidades. En las zonas rurales, el rechazo alcanzaba el 62 por ciento.

De esta manera, aunque SpaceX mantiene sus planes de inversión en el sur de Texas, la negativa del condado de Cameron representa un obstáculo para conseguir los incentivos fiscales que buscaba para desarrollar su complejo de supercomputación y generación eléctrica.