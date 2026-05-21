Texas abre investigación sobre lentes inteligentes por privacidad

Especialistas en privacidad han advertido que este tipo de tecnología podría facilitar vigilancia encubierta, y monitoreo de personas

La Fiscalía de Texas abrió una investigación formal contra los lentes inteligentes de Meta, compañía matriz de Facebook, ante posibles violaciones a las leyes estatales de privacidad y presunta recopilación irregular de datos biométricos.

El fiscal general del estado, Ken Paxton, informó que las pesquisas fueron iniciadas debido a preocupaciones relacionadas con la capacidad de estos dispositivos para capturar audio, video e información de personas sin autorización clara.

Cuestionan funciones de grabación y monitoreo

Los lentes inteligentes de Meta incorporan herramientas de inteligencia artificial y cuentan con cámara, micrófono, altavoces y sistemas de grabación en tiempo real.

Uno de los puntos que encendió las alertas de las autoridades texanas es el funcionamiento de la luz LED que indica cuando el dispositivo está grabando, ya que, según la investigación, puede ocultarse fácilmente y no permanece activa en algunos modos de grabación continua.

La Fiscalía también analiza funciones relacionadas con procesamiento visual permanente y posibles capacidades de reconocimiento facial impulsadas mediante inteligencia artificial.

"Las gafas de Meta generan serias preocupaciones, y mi oficina investigará a fondo estos dispositivos para garantizar que ninguna persona esté siendo grabada, rastreada o sometida a la recopilación no autorizada de sus datos de manera ilegal", indicó Paxton.

Texas vuelve a confrontar a Meta por datos biométricos

La nueva investigación surge menos de dos años después de que Facebook acordara pagar alrededor de 1,400 millones de dólares al estado de Texas tras una demanda relacionada con el uso de datos biométricos de usuarios sin consentimiento.

Aquel caso también fue impulsado por Ken Paxton y se convirtió en uno de los acuerdos más elevados en Estados Unidos relacionados con privacidad digital y reconocimiento facial.

Ahora, las autoridades texanas buscan determinar si los nuevos dispositivos inteligentes de Meta podrían volver a vulnerar leyes estatales relacionadas con protección de identidad biométrica y vigilancia no autorizada.

Preocupa avance de dispositivos con inteligencia artificial

La polémica ocurre en medio del crecimiento global de dispositivos impulsados por inteligencia artificial capaces de grabar, analizar entornos y procesar información visual en tiempo real.

Especialistas en privacidad han advertido que este tipo de tecnología podría facilitar vigilancia encubierta, recopilación masiva de datos personales y monitoreo de personas en espacios públicos sin conocimiento de los usuarios afectados.

Además de Texas, distintos organismos internacionales han comenzado a debatir posibles regulaciones para tecnologías portátiles con funciones avanzadas de reconocimiento visual e inteligencia artificial.

Hasta ahora, Meta sostiene que sus dispositivos incluyen controles de privacidad y mecanismos de transparencia para los usuarios, aunque la investigación apenas se encuentra en etapa inicial.