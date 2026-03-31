¡Terror en el cielo! Explota motor de avión en pleno vuelo

Imágenes captadas por los propios pasajeros, evidencian el momento en que se observan chispas y una llamarada saliendo de una de las alas

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Un avión de la aerolínea estadounidense Delta realizó un aterrizaje de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de São Paulo, en Brasil, luego de que uno de sus motores registrara una falla poco después del despegue. El incidente no dejó personas lesionadas.

La aeronave, un Airbus A330 con capacidad cercana a 300 pasajeros y con destino a Atlanta, presentó un inconveniente técnico en el motor izquierdo apenas segundos después de iniciar el vuelo, de acuerdo con un comunicado emitido por la compañía aérea.

Falla en motor obligó a regresar

Tras detectar el problema, la tripulación activó los protocolos de seguridad y decidió retornar de inmediato al aeropuerto de origen, donde el avión logró aterrizar sin mayores contratiempos.

En pista, la aeronave fue recibida por equipos de emergencia, incluidos cuerpos contra incendios, mientras que los pasajeros fueron trasladados en autobuses hasta la terminal aérea.

Momentos de tensión a bordo

Imágenes difundidas en redes sociales, captadas por los propios pasajeros, evidencian el momento en que se observan chispas y una llamarada saliendo de una de las alas, lo que generó pánico entre los viajeros.

"Delta 104, tiene fuego en su ala", se escucha advertir al controlador aéreo al piloto en audios compartidos por el portal Aviação Guarulhos JPD.

Aerolínea garantiza seguridad

La empresa aseguró que la seguridad de sus clientes es su principal prioridad y lamentó los inconvenientes ocasionados por el retraso derivado de la emergencia.