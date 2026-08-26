Terremotos en Venezuela dejan más de 6 mil 500 muertos

Organizaciones que participan en las labores humanitarias advirtieron que la llegada de ayuda internacional ha disminuido con el paso de las semanas

La cifra de personas fallecidas por los terremotos que golpearon Venezuela hace dos meses aumentó a 6 mil 509, de acuerdo con el balance oficial presentado este lunes. La actualización incorpora 71 muertes más respecto al reporte de la semana anterior.

Los dos movimientos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron el pasado 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia y provocaron graves daños en el centro-norte del país, particularmente en el estado costero de La Guaira.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que 226 mil 696 personas han recibido atención en hospitales desde el inicio de la emergencia, un incremento de 140 mil 338 frente al balance divulgado el 17 de agosto. Esta cifra comprende el total de atenciones médicas y no únicamente a pacientes con lesiones graves.

Más de 11 mil viviendas presentan daños de alto riesgo

Como parte de las evaluaciones posteriores al desastre, las autoridades han inspeccionado 60 mil 785 inmuebles residenciales.

De ese total, 11 mil 001 presentan daños considerados de alto riesgo, por lo que no ofrecen condiciones seguras para ser habitados.

En contraste con la magnitud de las afectaciones, hasta el momento solamente se han entregado 335 viviendas a familias damnificadas. El Gobierno calcula que será necesario construir alrededor de 25 mil hogares para responder a las necesidades generadas por los sismos.

Los trabajos para retirar los restos de edificios y viviendas destruidas también continúan. Durante los primeros dos meses fueron recolectadas 600 mil 790 toneladas de escombros, aunque todavía existen puntos donde rescatistas y voluntarios buscan cuerpos.

Continúa sin conocerse el número total de desaparecidos

A pesar de las actualizaciones sobre fallecidos, atención hospitalaria y daños materiales, las autoridades venezolanas aún no han presentado una cifra nacional consolidada de personas desaparecidas.

En La Guaira, familiares de las víctimas habían reportado alrededor de mil 579 personas sin localizar, según un balance regional dado a conocer a principios de agosto.

El dato no ha sido confirmado como cifra definitiva y podría cambiar conforme avancen las búsquedas.

La Guaira permanece como la zona más golpeada por la tragedia. Comunidades como Caraballeda, Playa Grande y Catia La Mar registraron derrumbes de edificios y daños severos que obligaron a miles de habitantes a refugiarse en campamentos temporales o trasladarse con familiares.

Disminuye la ayuda internacional para los damnificados

Organizaciones que participan en las labores humanitarias advirtieron que la llegada de ayuda internacional ha disminuido con el paso de las semanas, aunque las necesidades de la población continúan.

Entre las principales carencias se encuentran el acceso a agua potable, productos de higiene e insumos médicos, especialmente para las familias que permanecen fuera de sus viviendas o en alojamientos provisionales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un mensaje a la nación con motivo de los dos meses de los terremotos, mientras el país avanza hacia una etapa de reconstrucción marcada por miles de viviendas dañadas, comunidades desplazadas y familias que todavía esperan conocer el paradero de sus seres queridos.