El organismo estadounidense asignó al sismo una alerta verde en su sistema de evaluación de impacto, lo que indica una baja probabilidad de pérdidas humanas

Un terremoto de magnitud 6.6 sacudió la mañana de este martes 17 de noviembre el mar de Banda, en el sureste de Indonesia, y se sintió hasta el norte de Australia. En los primeros reportes no se informó de daños ni víctimas, y no se activó una alerta de tsunami.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento ocurrió a las 06:11 horas locales, con el epicentro a unos 148 kilómetros al oeste-suroeste de Tual, en las islas Molucas, y a una profundidad de 68 kilómetros.

Las sacudidas alcanzaron el norte de Australia

El terremoto fue percibido en Darwin y otras localidades del Territorio del Norte australiano. Geoscience Australia recibió más de 380 reportes de personas que sintieron el movimiento.

Las autoridades australianas descartaron una amenaza de tsunami para su territorio continental y sus islas. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico tampoco activó una alerta por este evento.

USGS estima un bajo impacto por el terremoto

El organismo estadounidense asignó al sismo una alerta verde en su sistema de evaluación de impacto, lo que indica una baja probabilidad de pérdidas humanas y económicas importantes. Esta clasificación es una estimación y no sustituye la revisión de posibles afectaciones en las comunidades.

Sus cálculos también apuntaron a un riesgo limitado de deslizamientos de tierra, con poca superficie potencialmente afectada y una población reducida expuesta a ese peligro.

Indonesia forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una región de intensa actividad sísmica y volcánica. La interacción de varias placas tectónicas provoca terremotos frecuentes en distintas zonas del archipiélago.