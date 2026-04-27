Terremoto sacude el norte de Japón sin alerta de tsunami

Tras el evento, autoridades japonesas alertaron sobre un alto riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra

Un sismo de magnitud 6.2 se registró la madrugada de este lunes en la prefectura de Hokkaido, en el norte de Japón, generando alerta entre autoridades y población por el riesgo de deslizamientos de tierra, aunque sin activarse aviso de tsunami.

El movimiento telúrico ocurrió a las 05:23 horas (tiempo local) en la región sur de Tokachi, con una profundidad estimada de 83 kilómetros, de acuerdo con reportes oficiales.

Autoridades advierten riesgo por deslaves tras el sismo

La Agencia Meteorológica de Japón informó que el temblor alcanzó una intensidad sísmica de nivel 5 en la ciudad de Urahoro, mientras que en otras regiones como Tohoku y Kanto se registraron niveles menores.

Tras el evento, autoridades japonesas alertaron sobre un alto riesgo de desprendimientos de rocas y deslizamientos de tierra, por lo que pidieron a la población mantenerse atenta ante posibles réplicas.

El gobierno aseguró que se mantiene un monitoreo constante de la situación y que se trabaja en la evaluación de posibles daños, además de la difusión de información preventiva para la ciudadanía.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños de consideración derivados del sismo, mientras que instalaciones estratégicas como la planta nuclear de Tomari informaron que no presentan afectaciones.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población en zonas afectadas a mantener precauciones ante la posibilidad de nuevos movimientos de magnitud similar.

Actividad sísmica constante en el Anillo de Fuego

El país asiático se encuentra sobre el Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad tectónica en el mundo, lo que provoca la ocurrencia frecuente de terremotos.

Debido a estas condiciones, Japón cuenta con infraestructura diseñada para resistir movimientos sísmicos, así como protocolos de respuesta que permiten reducir riesgos ante este tipo de fenómenos naturales.