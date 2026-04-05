Terremoto sacude costas de Indonesia y genera alerta de tsunami

Un sismo de hasta 7.8 grados sacudió Indonesia y activó la alerta de tsunami en la región. Las autoridades monitorean riesgo de olas en varios países

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) registró un terremoto de magnitud 7,4 en aguas de Indonesia este jueves y generó una alerta de tsunami para el país y para Malasia y Filipinas.

El sismo, que sucedió a las 05:48 hora local en Indonesia, tuvo su epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas, en la región noreste del país, frente a la costa de la localidad de Ternate.

El Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que registra que la magnitud del terremoto fue de 7,8, publicó una alerta "amenaza potencial" de tsunami para Malasia y Filipinas, además de para Indonesia.

Para Indonesia, la alerta es de olas entre 0,3 metros y un metro, según la misma fuente.