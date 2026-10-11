Terremoto en Panamá deja daños en 188 escuelas y hospitales

El sismo de magnitud 7.5 causó daños en escuelas, viviendas, hospitales e iglesias de Panamá. Las réplicas mantienen suspendido el Metro

El terremoto de magnitud 7.5 que sacudió Panamá ha provocado daños en al menos 188 centros educativos, además de viviendas, hospitales, puentes, carreteras e iglesias, informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera concentran parte de las principales afectaciones reportadas por las autoridades. El movimiento telúrico también dañó infraestructura gubernamental y comercial, mientras que las réplicas obligaron a mantener suspendido el servicio de las dos líneas del Metro de Panamá.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, el sismo se registró a las 12:56 horas locales, a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, en la provincia de Los Santos, al oeste de Tonosí.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó una magnitud de 7.2 y una profundidad de cuatro kilómetros. También informó sobre una réplica preliminar de magnitud 6.0. Las autoridades continuaban evaluando los daños y no habían confirmado víctimas mortales en los reportes citados.

Daños en la planta potabilizadora y suspensión del Metro de Panamá

El Gobierno panameño informó que el terremoto y sus más de 47 réplicas afectaron infraestructura esencial, incluida la planta potabilizadora de Chilibre, que operaba al 20% de su capacidad, según el comunicado oficial.

También se reportaron afectaciones en carreteras, edificios gubernamentales y comercios. En la capital, algunos edificios residenciales registraron daños menores y se realizaron evacuaciones en hospitales y centros de salud.

Por su parte, el Metro de Panamá mantiene suspendido el servicio comercial de las líneas 1 y 2 debido al registro de nuevas réplicas. Los equipos técnicos de la institución y empresas contratistas continúan con las inspecciones de la red ferroviaria para determinar las condiciones de seguridad.

Las autoridades pidieron a los usuarios consultar los canales oficiales del Metro para conocer las actualizaciones sobre el servicio y una posible reanudación de operaciones.

¿Qué provincias registran más daños por el terremoto?

Los informes de Protección Civil detallan afectaciones en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y edificios públicos en distintas regiones del país.

Veraguas

En esta provincia se reportaron 18 viviendas con daños parciales o totales y 35 centros educativos afectados, principalmente en Mariato y Soná. También hubo afectaciones en ocho centros de salud, tres iglesias, tres edificios gubernamentales, tres tramos carreteros y tres puentes.

Además, las comunidades de Arena, Cacao y Quebro permanecían incomunicadas.

Coclé

Las autoridades contabilizaron 50 viviendas afectadas, dos hoteles con daños de consideración y 17 personas con lesiones menores. También se reportaron daños menores en dos hospitales, dos escuelas, dos iglesias y cuatro edificios gubernamentales, así como afectaciones en un puente peatonal de Penonomé.

Los Santos

En Los Santos se registraron daños parciales en 14 viviendas y cinco hoteles, además de seis personas con lesiones menores. Cuatro hospitales, 22 centros educativos, dos iglesias y 18 edificios gubernamentales presentaron afectaciones.

También se reportaron daños en tres tramo

s carreteros, cuatro puentes, dos estaciones de bomberos y cuatro instalaciones de la Policía Nacional. En Isla Cañas, alrededor de 300 personas fueron evacuadas hacia la comunidad de Cañas ante el aumento del nivel del mar.

Herrera

Sinaproc informó sobre 30 viviendas con daños parciales y dos con daños totales, así como una persona con lesiones menores. Dos hospitales, 48 centros educativos y tres iglesias también resultaron afectados.

Chiriquí y ciudad de Panamá

En Chiriquí se reportaron daños parciales en 15 viviendas y daños totales en una más. También hubo afectaciones en un centro de salud, 20 centros educativos, tres iglesias y un tramo carretero.

En la ciudad de Panamá se identificaron daños menores en cuatro edificios residenciales, además de afectaciones en comercios y viviendas de Las Perlas. Las autoridades también realizaron evacuaciones preventivas en hospitales y centros de salud.

Terremoto daña catedrales y obliga a revisar el aeropuerto

Entre los inmuebles afectados se encuentran la catedral San Juan Bautista, en Penonomé, donde se reportaron daños estructurales, así como la catedral de Santiago, en la provincia de Veraguas.

También se registraron afectaciones en la sede de la Gobernación y en el Hotel Dos Continentes, en Penonomé. El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió sus operaciones para realizar las evaluaciones correspondientes.

Presidente de Panamá pide mantener la calma

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue informado sobre las consecuencias del sismo y solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y a los organismos de seguridad mantenerlo al tanto de la situación.

El mandatario reconoció la magnitud de los daños en distintas zonas del país y llamó a la población a conservar la calma mientras continúan las evaluaciones y la movilización de recursos para atender la emergencia.

Las autoridades mantienen las labores de inspección y monitoreo ante la actividad sísmica, con el objetivo de identificar daños adicionales y garantizar la seguridad de la población.