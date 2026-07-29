Terremoto en Japón deja heridos y atrapados en centro comercial

Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7.1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, mientras que las autoridades temen que un gran número de gente se encuentre atrapada en un centro comercial que sufrió una explosión tras el sismo.
Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.
Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, y las autoridades temen que un gran número de personas permanezcan atrapadas en su interior.
JUST IN: At least 20 people unaccounted for after explosion and partial collpase at Aeon Mall in Kumamoto, Japan following earthquake - NHK pic.twitter.com/PmqWPNOPat— BNO News Live (@BNODesk) July 28, 2026
El operador del centro comercial, Aeon Mall, dijo que la explosión se produjo después de que los empleados y los clientes hubieran evacuado el edificio, pero la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa explicó que muchos podrían estar atrapados dentro, y algunos de ellos heridos.
Se ha perdido el contacto con entre 20 y 30 empleados del centro, y las autoridades tratan de confirmar si se encuentran atrapados en el interior del edificio.
En imágenes publicadas por NHK puede verse el centro comercial, ubicado en la localidad de Kashima, en la prefectura de Kumamoto, con parte de la pared desprendida y el tejado colapsado.
WATCH: Significant damage coming out of Kumamoto Prefecture following a very powerful 6.8 earthquake pic.twitter.com/eO0oF5nEs8— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) July 28, 2026
De acuerdo con la información de las autoridades, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles.
Asimismo, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona.
WATCH: Significant damage coming out of Kumamoto Prefecture following a very powerful 6.8 earthquake pic.twitter.com/eO0oF5nEs8— StrandenOSINT (@StrandenOSINT) July 28, 2026
Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.