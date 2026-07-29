Terremoto en Japón deja heridos y atrapados en centro comercial

Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo

Varias personas resultaron heridas este martes en el terremoto de magnitud 7.1 registrado en la zona de la prefectura de Kumamoto, en el sur de Japón, mientras que las autoridades temen que un gran número de gente se encuentre atrapada en un centro comercial que sufrió una explosión tras el sismo.

Aunque todavía no hay información oficial sobre heridos o víctimas, al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales tras el sismo en Kumamoto. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.

Además, un centro comercial de la zona sufrió una explosión durante la tarde, y las autoridades temen que un gran número de personas permanezcan atrapadas en su interior.