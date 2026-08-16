Terremoto en Colombia deja 294 muertos y 320 desaparecidos

El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia dejó 294 muertos, 320 desaparecidos y casi 4 mil heridos, según el último balance oficial.

El número de personas fallecidas por el terremoto que golpeó Colombia el lunes aumentó a 294, mientras que la cifra de desaparecidos llegó nuevamente a 320, informó este sábado la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El reporte también contabiliza 3 mil 935 personas heridas y 353 rescatadas durante las labores de emergencia desplegadas en las zonas afectadas.

Más de 115 mil personas resultaron afectadas

La emergencia ha impactado a 54 mil 8 familias, equivalentes a 115 mil 461 personas distribuidas en 448 municipios de 15 departamentos colombianos.

Los daños materiales también aumentaron. La UNGRD elevó de 12 mil 504 a 14 mil 493 el número de viviendas destruidas, mientras que otras 81 mil 506 presentan algún tipo de afectación.

Además, 66 edificios colapsaron, principalmente en Cali y Pereira, capitales de Valle del Cauca y Risaralda, dos de los departamentos con mayores daños.

Hospitales, escuelas y carreteras sufren daños

La infraestructura pública también resultó gravemente afectada. El balance oficial contabiliza daños en 241 centros de salud, 2 mil 612 centros educativos y 3 mil 621 centros comunitarios.

También se reportaron afectaciones en 298 vías, 59 acueductos, 44 puentes vehiculares, cinco puentes peatonales y cinco aeropuertos.

Las labores de emergencia han incluido además el rescate de 188 animales, mientras que otros 578 resultaron afectados por el terremoto.

El sismo más fuerte del siglo en Colombia

El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 7.4, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y es considerado el terremoto más fuerte registrado en el país durante este siglo.

El epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en la región del Pacífico. El fenómeno también afectó a Caldas, Quindío, Valle del Cauca y Risaralda.

El SGC informó que hasta la noche del viernes se habían registrado 256 réplicas. De ellas, 17 tuvieron una magnitud superior a 3.0 y dos superaron los 4.0.

Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de daños en las regiones afectadas, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate.

El vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, tiene previsto trasladarse este sábado a varios municipios del norte de Valle del Cauca y Risaralda, donde se concentran algunas de las mayores afectaciones provocadas por el terremoto.