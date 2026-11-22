El sismo ocurrió cerca de Timor Oriental, a 143 kilómetros de profundidad; hasta el momento no se reportan víctimas, daños ni alerta de tsunami

Un terremoto de magnitud 6.8 se registró este sábado 21 de noviembre en aguas del este de Indonesia, cerca del archipiélago de Barat Daya y de Timor Oriental. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre víctimas ni daños materiales, y tampoco se ha emitido una alerta de tsunami.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 18:42 horas locales (9:42 GMT), con una profundidad de 143 kilómetros.

El epicentro se localizó cerca de Timor Oriental

El organismo estadounidense identificó a Lospalos, localidad perteneciente a Timor Leste, como el asentamiento más cercano al epicentro. La población se encuentra a 103.8 kilómetros al noreste del punto donde se originó el sismo.

Tras el movimiento, no se habían reportado afectaciones personales o materiales en Indonesia. Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) no activó una advertencia por posibles olas de gran tamaño.

Indonesia, una región de intensa actividad sísmica

Indonesia se encuentra dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una extensa zona caracterizada por una elevada actividad tectónica debido a la interacción de distintas placas terrestres.

Esta ubicación geográfica provoca que los terremotos sean frecuentes en el archipiélago, donde se registran alrededor de 7 mil movimientos sísmicos cada año, aunque la mayoría alcanza una intensidad moderada.